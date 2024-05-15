Экс-премьер Украины увидел киевский след в покушении на Фицо

Заказчиком покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть Киев, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что глубоко потрясен случившимся. По его словам, он лично знаком с премьером, которого считает принципиальным политиком, отстаивающим интересы Словакии.

Я глубоко потрясен этим событием, я лично знал Фицо. Он принципиальный премьер-министр, политик, который отстаивает интересы Словакии. Его независимая политика многим не нравилась, — пояснил Азаров.

Как бывший украинский премьер, политика Фицо не устраивала Запад в целом и Киев в частности. По его словам, для них он выступает препятствием. Он также предположил, что это мог быть заговор, а для исполнения преступления «использовали дурачка».

Он не устраивал Запад. Естественно, что он не устраивал и Киев. Он для многих был препятствием. Вполне возможно, что это был заговор, а для покушения использовали дурачка. Это мог организовать и Киев, у него вообще нет никаких ограничений, и есть опыт терактов, занимаются беспределом, — высказался Азаров.

Фицо был ранен в ходе стрельбы после выездного заседания правительства в местном культурном центре днем 15 мая. Нападавшего удалось задержать. Установлено, что им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который является сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Полиция устанавливает его мотивы.