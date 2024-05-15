Момент покушения на Роберта Фицо попал на видео

В интернете появилось видео с моментом покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ролик опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Журналисты отметили, что глава правительства был ранен в грудь, брюшную полость и конечности.

На кадрах видео люди в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы после выездного заседания правительства встречают политика.

Информацию о безопасном для жизни состоянии Фицо опровергли

Внезапно в кадре появляется крупный мужчина и производит четыре выстрела из предмета, похожего на пистолет, практически в упор. К нему сразу же бросается охрана.

Ранее сообщалось, что покушение на Фицо совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба. Он стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия.