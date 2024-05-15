Служившего у папы римского польского монаха обвинили в педофилии

Польского монаха, служившего у папы римского, обвинили в педофилии, насилии и эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, речь идет о 64-летнем Поликарпе Н., который трудился Государственном секретариате Ватикана.

Согласно материалам следствия, монах растлевал подростков младше 15 лет с 2006 по 2016 год в нескольких странах. Он принуждал их к половой связи, называя это «религиозными обрядами». Монаху грозит до 15 лет лишения свободы, но свою вину он не признает.