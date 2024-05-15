Реакция европейских политиков и дипломатов на покушение на Фицо: главное

В Словакии произошло покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо. Европейские политики осудили нападение, высказали слова поддержки. «Рамблер» собрал основные высказывания.

Покушение на премьера

Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расположенном в 190 км от Братиславы. Фицо был ранен в грудь и брюшную полость.

Руководители европейских организаций

«Решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию — нашу самую главную ценность», — заявила в соцсетях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава МИД Бельгии Аджа Лябиб также категорически осудили покушение Роберта Фицо.

«Я шокирован нападением на словацкого премьера Роберта Фицо. Ничто не может оправдать насилия или подобных нападений», — заметил Мишель.

Его соратница по бельгийской либеральной партии Лябиб отметила, что «насилию не место в наших обществах, этот акт должен быть расследован, а исполнители — осуждены».

Председательствующая в ОБСЕ в 2024 году Мальта решительно осудила покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Германия и Великобритания

Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что испытал шок, узнав о покушении на своего словацкого коллегу Роберта Фицо.

«Шокирован этой ужасной новостью. Все наши мысли сейчас с премьером Фицо и его родными», — сообщил Сунак.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение на Роберта Фицо и заявил, что насилию не должно быть места в европейской политике.

«Я глубоко потрясен известием о подлом покушении на премьер-министра Словакии Фицо. Насилию не должно быть места в европейской политике. В эти часы я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии», — сказал Шольц.

Венгрия, Польша, Сербия и Австрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глубоко шокирован нападением на своего «друга» премьера Словакии, надеется на его быстрое восстановление

В Сербии сообщили, что президент республики Александр Вучич и его венгерский коллега Виктор Орбан в ближайшие дни посетят в больнице Роберта Фицо.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил нападение на Фицо и призвал решительно бороться с «ненавистью и насилием».

«Я глубоко шокирован покушением на моего словацкого коллегу Роберта Фицо. Только несколько дней назад мы обсуждали по телефону вопросы безопасности», — заметил Нехаммер.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил слова поддержки своему словацкому коллеге Роберту Фицо.

«Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот очень тяжелый момент», — подчеркнул Туск.

С реакцией на покушение на Фицо выступил также глава польского МИД Радослав Сикорский. Он выразил надежду на скорейшее выздоровление словацкого премьера, а также «на выяснение всех обстоятельств трагедии».

Белоруссия и Латвия

Белоруссия выражает решительное осуждение в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберто Фицо, заявили в МИД республики.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и призвал провести тщательное расследование инцидента.