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В Словакии начали искать замену раненому премьеру

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, раненного в результате покушения, может временно заменить один из вице-премьеров страны. О возможных вариантах замены сообщило издание Dennik N.

«Если Роберт Фицо будет болен в течение длительного периода времени, его должен заменить один из вице-премьеров», — утверждается в публикации.

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По информации издания, в настоящее время в правительстве Словакии есть четыре вице-премьера. Вероятно, обязанности премьера на себя может взять министр обороны Роберт Калиняк, так как и он, и Фицо принадлежат к партии «Смер».

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