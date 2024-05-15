На территории ЕС запретили доступ к трем российским СМИ

Послы ЕС согласовали запрет доступа на территории ЕС к «Российской газете», «Известиям», агентству «РИА Новости» и к чешскому порталу Voice of Europe, который в ЕС обвиняют в распространении «пророссийской информации», сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе. ТАСС

Отмечается, что теперь эти меры должны утвердить главы МИД стран ЕС. RT на русском

«Постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки. Они нуждаются в формальном утверждении Советом, который пройдет на следующей неделе», — сообщил собеседник РИА Новости. Говорит Москва