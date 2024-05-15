Президент Словакии готовит обращение к согражданам в связи с покушением на Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова готовит обращение к согражданам в связи с покушением на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Чапутова выступит с заявлением в 17:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Фицо получил огнестрельные ранения в области груди и живота, когда вышел к общественности после заседания правительства Словакии в Гандлове. Нападавшего задержали. Причины его поступка неизвестны. Жизни Фицо в настоящее время ничего не угрожает.