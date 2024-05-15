Bloomberg назвал покушение на премьера Словакии Фицо первым в Европе с 2003 года

Вооруженное нападение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо стало первым в Европе более чем за 20 лет. Об этом сообщает Bloomberg. "Это была первая стрельба в главу государства в Европе с марта 2003 года", - отмечается в статье. Тогда, 21 год назад, в центре Белграда был расстрелян премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Агентство называет его проевропейским реформатором, выступавшим против организованной преступности. Вечером 15 мая Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. Позднее медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего и провести ему успешную операцию.