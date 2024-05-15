СМИ: жизни Роберта Фицо после покушения ничего не угрожает
Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо ничего не угрожает, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Глава правительства получил ранения в брюшную полость и конечности, пояснили журналисты.
Вертолёт с Фицо прибыл в больницу факультета Ф.Д. Рузвельта в Банска-Бистрице (находится к востоку от Гандловы, где произошло покушение).
Появились кадры с места нападения на премьер-министра Словакии Фицо
Премьер Словакии был в сознании по прибытии в больницу, ему оказана помощь, состояние стабилизировано.
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