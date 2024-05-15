Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо ничего не угрожает, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Глава правительства получил ранения в брюшную полость и конечности, пояснили журналисты.

Вертолёт с Фицо прибыл в больницу факультета Ф.Д. Рузвельта в Банска-Бистрице (находится к востоку от Гандловы, где произошло покушение).

Появились кадры с места нападения на премьер-министра Словакии Фицо

Премьер Словакии был в сознании по прибытии в больницу, ему оказана помощь, состояние стабилизировано.