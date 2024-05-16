Глава разведки США назвала Россию главной иностранной угрозой выборам президента

Американские спецслужбы поставили Россию на первое место в контексте опасности иностранных государств, стремящихся оказать влияние на исход президентских выборов в США. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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На слушаниях в комитете сената США директор национальной разведки Аврил Хайнс заявила, что Россия "остается наиболее активной иностранной угрозой" грядущим выборам президента США. В список аналогичных недоброжелателей вошли также Китай и Иран. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год. Издание Axios отмечает, что Байден искренне не верит плохим результатам опросов о своей популярности, что может стать серьезной проблемой для течения его избирательной кампании.

15 мая стало известно, что бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на президентских выборах Дональд Трамп предложил действующему президенту Джо Байдену провести предвыборные дебаты со зрителями. Байден до того также выступал за дебаты, но без зрителей.