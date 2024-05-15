Карлсон сравнил Путина с Байденом

Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, рассказал, какое впечатление на него произвел глава государства во время разговора. В эфире подкаста с игроком в американский футбол Аароном Роджерсом он сравнил российского лидера с его американским коллегой Джо Байденом. Lenta.ru

По словам Карлсона, Путин — умный и интересный собеседник. Он признался, что во время февральского интервью глава государства произвел на него большое впечатление. «Знаете, в некоторых смыслах [он] явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден», — подчеркнул журналист. RT на русском

В то же время бывший ведущий телеканала Fox News уточнил, что не пытается занять чью-то сторону. Как он сказал, его цель — донести до американского общества, каким на самом деле человеком является Путин. При этом у людей есть право делать собственные выводы, добавил Карлсон. Газета.Ru