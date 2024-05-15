FT: ЕС может заморозить заявку Грузии на членство в блоке

Европейский союз (ЕС) заморозит заявку Грузии на вступление в организацию в случае принятия закона об иноагентах. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в ЕС. Lenta.ru

Издание отмечает, что решение о переговорах может быть отложено на неопределенный срок. Газета.Ru

Ранее ЕС потребовал от Грузии отменить закон об иноагентах, поскольку он «препятствует евроинтеграционным устремлениям страны». Деловая газета «Взгляд»

Грузия подала заявку на членство в Европейский Союз в марте 2022 года, вскоре после начала украинского конфликта. Государство получило статус кандидата в декабре того же года. Ura.Ru