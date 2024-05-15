В украинском Николаеве зафиксировали два взрыва

В городе Николаеве на юге Украины прозвучали два взрыва. Об этом сообщил «РБК-Украина».

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По данным издания, после взрывов местные жители увидели столб дыма, поднимающийся в небо. Судя по его расположению, удар пришелся по промышленному объекту в городе, поскольку на некоторых фотографиях замечено множество опор ЛЭП. Вероятно, целью был объект энергетической инфраструктуры, отметили украинские СМИ.

Накануне председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак заявил, что объект инфраструктуры поврежден в городе Никополе. По данным официального ресурса для оповещения населения, во вторник, 14 мая, в Днепропетровской области шесть раз объявлялась воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.