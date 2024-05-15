Обзор иноСМИ: заговор в Турции и новые требования Украины к Байдену

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Politico: Украина потребовала от США разрешения на удары по России

Украинские власти предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию президента США Джо Байдена снять запрет на атаки по России американским оружием. Об этом сообщает Politico.

Белый дом поставил условие отправки оружия дальнего действия на Украину: оно не может быть использовано для нанесения ударов по территории России. Группа украинских депутатов прибыла в Вашингтон на этой неделе, чтобы заручиться поддержкой Конгресса и изменить это решение. По их мнению, запрет на нанесение ударов по территории РФ «сковывает наручниками» стратегию ВСУ. Однако два американских чиновника подтвердили Politico, что политика администрации Байдена неизменна. По их словам, помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России. Правительство Британии ранее сняло аналогичный запрет на использование британского оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев, отмечает Politico.

Опубликованы детали о разрушившем мост в США судне

В конце марта контейнеровоз Dali, шедший под сингапурским флагом, врезался в одну из ключевых опор автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. В момент аварии на мосту находились несколько автомобилей и восемь строителей. Двух человек удалось спасти, шестеро погибли.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные результаты расследования, контейнеровоз был несколько раз обесточен - как в день смертельной аварии, так и накануне. 26 марта, за секунды до аварии, судно дважды отключалось от электричества. Первое отключение произошло после того, как неожиданно сработали электрические выключатели, питающие большую часть оборудования и освещения судна.

В Турции начали расследовать дело о заговоре против властей

Прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. Как пишет газета Hürriyet, дело возбудили по статьям о «создании организации с целью совершения преступления», о «преступлении против безопасности государства и конституционного строя», о «попытке оказать влияние на должностное лицо, эксперта или свидетеля» и по другим статьям.

Информация о расследовании появилась после арестов силовиков, подозреваемых в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», которую в Турции признали преступной. В рамках расследования в домах трех высокопоставленных полицейских из Анкары были проведены обыски.

Байден и Трамп побеждают на праймериз

Президент США Джо Байден и бывший глава страны Дональд Трамп побеждают на праймериз своих партий в трех штатах - Западной Вирджинии, Мэриленде и Небраске. Об этом сообщает ABC News.

В Западной Вирджинии Трамп набрал около 88 процентов голосов по сравнению с девятью процентами Никки Хейли, его соперницы за выдвижение на пост президента. В Мэриленде и Небраске Трамп получил примерно по 80 процентов голосов. Байден набрал в Небраске более 93 процента голосов, в Мэриленде - более 88 процентов, а в Западной Вирджинии - более 72 процентов.

Немецкий генерал призвал искать пути выхода из украинского кризиса

Украинская армия испытывает большие затруднения в Харьковской области, сообщает немецкий телеканал Die Welt. Украинский генеральный штаб в понедельник признал «тактические успехи» российских сил.

На фоне этих новостей немецкий генерал в отставке Роланд Катер призвал искать возможные варианты выхода из украинского кризиса. По словам Катера, он всегда выступал за то, чтобы «хотя бы за кулисами» задуматься, какие сценарии возможны. Военный подчеркнул, что Украине не хватает личного состава для формирования резервов.