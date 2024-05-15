Карл III подпрыгнул от испуга, когда увидел свой новый «кровавый» портрет

Король Великобритании Карл III подпрыгнул от испуга, когда увидел собственный портрет руки художника Джонатана Йео. Как сообщает «КП», первую картину с монархом после коронации в Сети сочли жуткой.

Изображение Карла III заказала благотворительная организация Drapers' Company, членом которой является сам король. Художник на своем сайте представлен как «новатор-портретист», однако за свою карьеру особо не прославился — широкой аудитории известен лишь его портрет королевы Камиллы.

Готовую работу доставили в Голубой зал Букингемского дворца и накрыли черной тканью. На опубликованном в Сети видео Карл III дернул за веревку, чтобы сорвать покрывало, и подпрыгнул от неожиданности, когда увидел себя. Портрет короля оказался пугающим: его изобразили в красном костюме на кроваво-красном фоне. Четко на картине видно лишь лицо, проступающее сквозь «мясную» пелену.

Сторонники монархии увидели в этом плохой знак, а противники стали злорадствовать. Некоторые писали, что короля изобразили в аду, а другие заметили, что его руки нарисованы «по локоть в крови». Не спасла ситуацию даже бабочка, которая на картине парит над левым плечом Карла III — она тоже словно испачкана кровью.