В Эстонии пригрозили Грузии санкциями ЕС

Принятый парламентом Грузии закон об иностранных агентах может привести к санкциям в отношении республики со стороны Евросоюза, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. News.ru

«Этот закон отдаляет Грузию от Евросоюза. Это разворот назад, на который Евросоюз, безусловно, будет реагировать. Евроинтеграция - это процесс, основанный на заслугах. Проведенные реформы приносят пользу, такую как освобождение от виз или - в высшей степени - возможность стать членом ЕС. Вы это потеряете, когда Грузия начнет движение назад: в этом случае [речь идет о начале] нарушений прав человека, репрессий. Евросоюз [в ответ на это] обычно вводит санкции», - сказал Цахкна на совместном брифинге в Тбилиси с участием президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также глав МИД стран Балтии и Исландии. ТАСС

Парламент Грузии 14 мая одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Инициативу поддержали 84 депутата, против проголосовали 30. Российская газета