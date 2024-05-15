Несколько тысяч человек эвакуировано из районов Харьковской области

Из трех районов Харьковской области эвакуировано почти восемь тысяч человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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Как рассказал Синегубов, 2,2 тысячи местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 3,5 тысячи человек было вывезено из Харьковского района и 79 — из Богодуховского. Также 2,1 тысячи человек было эвакуировано волонтерами.