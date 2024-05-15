Байден назвал Трампа неудачником с проблемами

Президент США Джо Байден назвал бывшего главу государства Дональда Трампа неудачником с проблемами.

С таким заявлением он выступил в ходе своего выступления в Азиатско-Тихоокеанском американском институте исследований конгресса.

«Тот другой парень — неудачник. Думаю, что у него проблемы», — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее Байден заявил, что президентская гонка складывается в его пользу.

При этом Трамп отметил, что США не переживут ещё четырёх лет президентства Байдена.