Байден назвал Трампа неудачником с проблемами
Президент США Джо Байден назвал бывшего главу государства Дональда Трампа неудачником с проблемами.
С таким заявлением он выступил в ходе своего выступления в Азиатско-Тихоокеанском американском институте исследований конгресса.
«Тот другой парень — неудачник. Думаю, что у него проблемы», — цитирует Байдена РИА Новости.
Ранее Байден заявил, что президентская гонка складывается в его пользу.
При этом Трамп отметил, что США не переживут ещё четырёх лет президентства Байдена.