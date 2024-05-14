Израиль не станет расширять операцию в Рафахе до визита советника Байдена

Власти Израиля не станут расширять операцию в Рафахе на юге сектора Газа, пока в страну не пребудет советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники среди американских и израильских чиновников.

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Как уточнили источники, такое решение было принято после переговоров с администрацией президента США Джо Байдена, которая продолжает отговаривать Израиль от значительного расширения операции в Рафахе. Согласно имеющимся данным, Белый дом рассчитывает продлить это соглашение до личной встречи между представителями США и Израиля, которая состоится в Вашингтоне спустя несколько дней после визита Салливана.

«Поездка Салливана также является долгосрочной попыткой добиться прогресса на пути к американо-саудовской “мега-сделке”, которая могла бы включать нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем», — сообщает издание.

Источники также сообщают, что между администрацией Байдена и Израилем выросла напряженность, а сам американский президент «провел четкую красную линию» — ограничение военной помощи от США в случае расширения операции в Рафахе.

Ранее стало известно, что Джейк Салливан отправится в Саудовскую Аравию и Израиль на переговоры.