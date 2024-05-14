Блинкен ответил, когда на Украине пройдут выборы

Блинкен: выборы на Украине состоятся, когда позволят условия
Президентские выборы пройдут на Украине, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, Блинкен рассказал о текущей политической повестке на встрече со студентами политехнического института в Киеве.
«Все украинцы смогут использовать свое право голосовать. [Это произойдет] как только украинцы согласятся, что условия позволяют», — отметил госсекретарь.
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Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен прибыл на Украину впервые после того, как началась война на Ближнем Востоке. Ранее он посещал Киев в сентябре 2023 года.
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