Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил приехавшего на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Название пиццерии не раскрывается. Кроме того, не сообщается о том, какую именно пиццу выбрали дипломаты.

Напомним, что во время прошлого визита Блинкена в Киев в сентябре 2023 года Кулеба пригласил высокого гостя в ресторан McDonald's.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, комментируя встречу двух дипломатов, что ранее плохиши продавали свою страну за «целую бочку варенья да целую корзину печенья». В настоящее время, добавила она, предателям хватает кулька жареной картошки и пирожка с вареной ягодой.