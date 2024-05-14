ЕК: закон об иноагентах является препятствием на пути Грузии в ЕС

Закон об иноагентах является препятствием на пути Грузии в Евросоюз. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано, передает «РИА Новости».

По его словам, ЕС «очень внимательно» следит за событиями в Грузии, поскольку считает закон об иноагентах «опасностью для европейских устремлений Грузии».

«Мы ожидаем, что политические лидеры не сделают этого, но мы также понимаем, что дискуссии продолжаются. Если этот закон будет принят, то это станет серьезным препятствием на европейском пути Грузии», — сказал Стано.

Он указал, что конкретные последствия после принятия в стране закона об иноагентах будет еще обсуждаться со странами-членами ЕС.

Напомним, что против принятия закона выступают и граждане Грузии. Оппозиция страны считает, что законопроект об иноагентах отдалит Тбилиси от Евросоюза. На этом фоне в Грузии уже не первый месяц проходят акции протеста.