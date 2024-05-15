Ватикан намерен участвовать в конференции по Украине, которая запланирована на июнь в Швейцарии. Как ТАСС уточнили в службе печати Святого престола, пока не решено, кто именно будет его представлять.

В ватиканской пресс-службе сослались на заявления государственного секретаря Ватикана (главы правительства) кардинала Пьетро Паролина, который в среду в ходе публичного мероприятия указал, что представители Ватикана участвовали и ранее во встречах "на уровне советников по безопасности". "Но мы наблюдатели, и мы сконцентрированы на гуманитарных аспектах", - приводит слова Паролина агентство ANSA. При этом он отметил, что "найти пространство для урегулирования конфликта между Россией и Украиной очень сложно".

"Пока кажется, что есть желание продолжать сражаться", - добавил иерарх.

Как сообщила ранее президент Швейцарии Виола Амхерд, для участия в конференции по Украине зарегистрировались около 50 стран. По ее словам, среди них страны Южной Америки, Африки и Ближнего Востока.

"Китай до сих пор не регистрировался", - уточнила она.

Как указывал швейцарский МИД, Берн пригласил на конференцию по Украине более 160 делегаций, Россия "на данный момент" не входит в число приглашенных на эту встречу. МИД РФ заявил, что Россия не собирается участвовать не только в конференции по Украине в Швейцарии, но и в любых мероприятиях по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. По словам главы МИД Сергея Лаврова, проведение конференции - "путь в никуда" и Москва не видит желания Запада вести дело по-честному.

Около года назад Папа Римский Франциск назначил главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи своим посланником по украинскому урегулированию. В рамках этой миссии, в центре которой, как подчеркивают в Ватикане, находятся гуманитарные вопросы, католический иерарх побывал в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине. В его компетенцию входят вопросы по взаимодействию с офисом уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по возвращению на Украину вывезенных в РФ из зон военных действий несовершеннолетних. В этой работе активно задействованы нунциатуры (посольства) Ватикана на Украине и в РФ.