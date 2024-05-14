В Европе обеспокоились последствиями конкуренции США и Китая

Европейский союз рискует стать жертвой конкурентной борьбы США и Китая, поделился своими опасениями верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит ТАСС.

© Газета.Ru

«Доля Евросоюза в мировой экономике упала, и мы рискуем стать гражданской жертвой в результате стратегической конкуренции Китая и США, которая предопределит основной вектор развития мира в следующем десятилетии», — заявил он.

Боррель также отметил, что европейские страны начали терять конкурентоспособность. Это может привести к оттоку средств из ЕС на другие рынки, в частности, в США, заявил он.

До этого глава ЦБ Швеции Эрик Теден выразил беспокойство из-за разрыва в производительности Европы и США. По его словам, странам ЕС необходимо срочно сократить отставание от Штатов, иначе они рискуют упустить больше возможностей для роста.