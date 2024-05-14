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Россия выдвинула НАТО ядерный ультиматум

Кремль принял решение провести учения с тактическим ядерным оружием на фоне ужесточения риторики западных стран и того, что руководство НАТО даже не пытается скрыть «подготовку к реальному вооруженному конфликту с Россией». Об этом пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Масштабные учения НАТО у границ России и угрозы ввода войск на Украину меняют подход Кремля к применению тактического ядерного оружия. Это является «отрезвляющим предупреждением о том, что в случае эскалации конфликта Москва готова повысить ставки».

«Остается только надеяться, что политики наконец-то услышат сигнал [президента Владимира] Путина и учтут его слова о том, что «реакция Российской Федерации на угрозу будет немедленной»», - подчеркивается в статье.

В Болгарии заявили о возрождении нацизма под видом русофобии

Болгария забывает свое недавнее прошлое и то, кому обязана за освобождение от нацизма. В стране сносятся памятники советским воинам, а дети и подростки на фоне русофобии «не видят ничего плохого в том, чтобы вытянуть руку в гитлеровском приветствии — но при этом ненавидят советскую звезду». К такому выводу на страницах «Думы» пришел журналист Боян Бойчев.

Он обратил внимание на то, что в Болгарии предпринимаются попытки преуменьшить роль Красной армии в освобождении Европы, а вместо песни «Алеша» развеваются украинские флаги и ставятся спектакли в поддержку Украины.

«Сегодня мы, руководствуясь корыстными иностранными интересами, поддерживаем братоубийственный конфликт на Украине, даем оружие и финансовые средства наследникам дивизии СС «Галичина»», - констатировал автор статьи.

«Либеральный международный порядок близок к краху»

Несмотря на то, что мировая экономика выглядит обнадеживающе устойчивой, а США процветающими, порядок, который был создан после Второй мировой войны, находится на грани разрушения и в любой момент мир может «скатиться в анархию». Об этом пишет британское издание The Economist.

Распад старого либерального порядка виден всюду, констатирует издание. Так, институты, защищавшие старую систему, либо исчезли, либо стремительно теряют доверие, санкции применяются в четыре раза чаще, чем в 90-х годах, идут военные действия, а глобальные потоки капитала фрагментируются.

«Открытая конфронтация между США и КНР из-за Тайваня или между Западом и Россией способна привести к ужасному краху. (…) Может показаться, что с опорой на сильный экономический рост США мировая экономика сможет пережить все, что на нее обрушится. Но это не так», - уверены британские журналисты.

Названа «практическая цель» перестановок в правительстве России

Решение Владимира Путина отправить в отставку министра обороны Сергея Шойгу логично и призвано усилить контроль над оборонными тратами. Об этом пишет Sky News.

Московский корреспондент издания Айвор Беннет напомнила, что преемником Шойгу стал экономист Андрей Белоусов и это говорит о «практической цели» перестановок и желании Кремля «обеспечить максимально эффективную работу военно-промышленного комплекса».

В ВСУ заявили о плохой подготовке к наступлению россиян

Наступающие в Харьковской области российские войска не встречают серьезного сопротивления со стороны Вооруженных сил Украины из-за отсутствия оборонительных линий в регионе. Об этом со ссылкой на украинских военнослужащих пишет BBC.

Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил изданию, что «первой линии обороны просто не было» несмотря на то, что ранее украинские официальные лица рассказывали о выделении на строительство укреплений огромных средств.