Отряды шиитов сообщили об ударе по цели в Эйлате

Вооруженные формирования шиитов, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", заявили о нанесении удара по объекту в городе Эйлат на юге Израиля в понедельник. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения в ночь на вторник.

В нем отмечается, что группировка нанесла удар с помощью двух беспилотников нового типа "по жизненно важной цели". В движении заявили, что акция была предпринята "в ответ на массовые убийства палестинского гражданского населения".

Официальных комментариев со стороны Израиля по данному поводу не поступало.

Шиитские формирования в Ираке увеличили свою активность после того, как в октябре 2023 года в регионе обострилась ситуация после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.