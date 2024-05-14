Около 450 тыс. человек покинули Рафах

Около 450 тыс. человек были вынуждены за последнюю неделю покинуть город Рафах на юге сектора Газа из-за операции Израиля. Такие данные приводит Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"По оценкам БАПОР, с 6 мая из Рафаха были насильственно перемещены около 450 тыс. человек", - говорится в заявлении агентства, опубликованном в X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.