Шольц захотел переизбраться канцлером Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил о своем желании остаться главой правительства ФРГ и после выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2025 году. ТАСС

«Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года», — подчеркнул Шольц. Он выразил уверенность, что правящая коалиция «Светофор» в ближайшее время не распадется, несмотря на внутренние разногласия. Газета.Ru

Согласно апрельскому исследования мнений граждан ФРГ, партия Шольца на втором месте по популярности с 17% поддержки. При этом больше всего население хочет видеть у власти оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который готовы отдать голос 30% опрошенных. News.ru