В Польше спрогнозировали сроки конфликта на Украине

Военные действия на Украине могут продолжаться не менее 10 лет. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире третьей программы радиостанции Polskie Radio. ТАСС

Также Сикорский выразил мнение, что Россия не станет нападать на страны НАТО в случае их готовности к дальнейшей эскалации. В то же время он подчеркнул, что нельзя полностью исключать подобного развития событий. Газета.Ru

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что все должны быть готовы к тому, что конфликт на Украине затянется. Он добавил, что страны Европы должны поставить Киеву больше систем ПВО Patriot. RT на русском