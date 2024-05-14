Египет изучает возможность понижения уровня дипотношений с Израилем

Египет рассматривает возможность понижения уровня дипломатических отношений с Израилем на фоне наступления вооруженных сил еврейского государства на КПП "Рафах" в секторе Газа. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц арабской республики.

Как пишет издание, ухудшение отношений двух стран обусловлено тем, что Израиль уведомил Египет об операции всего за несколько часов до ее начала, позже взяв КПП под свой контроль со стороны палестинского анклава. До этого еврейское государство проинформировало Каир о своих планах, заверив, что пограничный переход не будет затронут в ходе наступления и жителям города Рафах дадут несколько недель на безопасную эвакуацию.

"Ни одно из этих заверений не было претворено в жизнь, поскольку Израиль уведомил нас о взятии КПП под свой контроль за слишком короткое время [до наступления]",- сказал изданию один из источников.

Египет также отказался открыть границу с Газой со своей стороны, пока КПП "Рафах" находится под контролем израильских сил, отмечается в публикации.

"У нас нет планов замораживать отношения или отказываться от Кэмп-Дэвидских соглашений (стали основой мирного договора 1979 года - прим. ТАСС). <...> Но пока израильские силы остаются на КПП, Египет не отправит в Рафах ни одного грузовика", - заявил изданию другой чиновник.

МИД Египта заявил 12 мая о присоединении к иску против еврейского государства, который ЮАР подала в Международный суд (ООН). Внешнеполитическое ведомство назвало причиной такого решения "систематические нарушения Израилем прав палестинского народа". Египет призвал Израиль выполнять предписания Международного суда, предусматривающие обеспечение палестинцев гуманитарной помощью.

6 мая Армия обороны Израиля сообщила о начале подготовки к эвакуации населения восточных районов Рафаха. 7 мая армия заявила о начале военной операции в нескольких районах на востоке города и взятии под контроль одноименного пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом. Как заявил 10 мая на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США не считают эти действия Израиля вторжением в палестинский город Рафах или проведением в нем крупной военной операции.