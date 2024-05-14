Блинкен прибыл на Украину на фоне успехов России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что своим визитом госсекретарь намерен выразить солидарность Вашингтона с Украиной. В ходе поездки он надеется «послать серьезный сигнал уверенности украинцам, которые переживают очень трудный момент», рассказал агентству источник.

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Ранее о планах Блинкена посетить Украину писало издание Politico. Оно сообщило, что визит состоится на этой неделе, но конкретные даты не уточнялись.