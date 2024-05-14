Трамп: весь мир насмехается над США

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что весь мир смеется над правовой системой США из-за судебных дел против него.

"Этот день точно войдет в историю как день позора правовой системы Нью-Йорка. Весь мир смеется сейчас над тем, как правовая система Нью-Йорка превращается в оружие", - сказал в понедельник Трамп, выступая после суда в Нью-Йорке по делу о фальсификации деловой документации.

Ранее Трамп заявил, что все обвинения в его адрес координируют Белый дом и президент США Джо Байден.

Трамп допустил возможность преследования оппонентов в случае переизбрания

Суд в Нью-Йорке рассматривает дело о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Поводом для расследования стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию об интимной связи с Трампом около 10 лет назад.

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензии республиканцу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп компенсировал своему адвокату потраченные деньги, оформив это через компанию Trump Organization как возмещение судебных издержек и сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении республиканца обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение преступления.

Трамп также является фигурантом нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов, связях с журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.