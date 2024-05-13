Премьер Финляндии заявил о критической ситуации на Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что на Украине сложилась очень тяжелая ситуация. Он добавил, что западным странам следует усилить поставки военной помощи Киеву, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава правительства сделал заявление во время совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме.

«Ситуация на Украине критическая. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и наша собственная безопасность. Нам нужно действовать сейчас же», — подчеркнул Орло.

Премьер заметил, что республика уже согласовала выделение 24-го пакета военной помощи Украине. Он добавил, что общая стоимость отправленных ВСУ вооружений и техники составила порядка €2 млрд.

Эстония может отправить войска на Украину

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты делают все, что от них зависит, чтобы ускорить отправку пакетов военной помощи на Украину. Он выразил надежду на то, что европейские страны также постараются как можно быстрее отправить амуницию и вооружения.