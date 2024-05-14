Шольц снова пообещал не бросать Украину

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры стран Северной Европы заверили, что продолжат поддерживать Украину на фоне конфликта с Россией. Об этом сообщает Tagesschau.

Шольц заявил, что с начала боевых действий Берлин предоставил Украине вооружение на сумму €28 млрд. В 2024 году Берлин выделит на помощь Киеву еще €7 млрд, уточнил он.

«Мы едины в нашей поддержке Украины в ее защите от российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать Украину – столько, сколько потребуется», – сказал Шольц, выступая в Стокгольме после встречи с премьер-министрами Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.

До этого Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что другие страны должны стремиться больше тратить на защиту Украины. По его словам, это будет непросто в том числе и в ФРГ, где также существует критика данного мнения.