В США пригрозили Грузии санкциями

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от обеих партий готова добиваться пересмотра политики Вашингтона в отношении Тбилиси и введения санкций за принятие в Грузии закона об иноагентах. Об этом говорится в письме премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, которое подписали 29 американских законодателей.

Они считают, что указанный законопроект направлен против "воли грузинского народа, который желает будущего на Западе".

"Мы отвергаем утверждения о том, что этот законопроект разработан на основе американского", - говорится в письме. Конгрессмены полагают, что документ якобы предусматривает меры, схожие с теми, которые ранее были приняты в России.

"Кроме того, если этот вредоносный законопроект не будет отозван, мы присоединимся к коллегам в Сенате в призывах к фундаментальному изменению американской политики в отношении Грузии, включая пересмотр финансовой помощи США, расширение запретов на выдачу виз в Соединенные Штаты и финансовые санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии", - подчеркивается в письме.

В числе подписавших его законодателей председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) и старший демократ в нем Грегори Микс (от штата Нью-Йорк).

"Наши опасения лишь усилились в свете реакции вашего правительства на мирные протесты против повторного внесения законопроекта. Мы осведомлены о сообщениях относительно похищения с улиц и избиении десятков участников протестов, включая граждан США", - говорится в послании.

Названа дата принятия законопроекта об иноагентах в Грузии

Как заявил ранее Кобахидзе, парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая в третьем и окончательном чтении примет закон об иноагентах. Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.

С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об иноагентах. Несколько раз протесты перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии.