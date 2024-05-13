Сербия отправит на Украину посла впервые с начала СВО

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна направила своего посла на Украину впервые с начала специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Сообщается, что данное решение было принято после встречи Вучича с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Белграде.

До этого кандидат в премьеры Сербии Милош Вучевич заявил, что будущее правительство Сербии не станет признавать независимость Косово и Метохии и не введет санкции против России.

По словам Вучевича, на основе коллективного унижения невозможно построить благополучие страны и лучшее будущее для ее граждан. Поясняя свою мысль, он пояснил, что речь идет о признании независимости Косово и Метохии и присоединении Сербии к санкциям против РФ, что, с его точки зрения, недопустимо.

Премьер Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Кроме того, кандидат в премьеры заявил, что после его назначения республика продолжит поддерживать дружеские отношения с Россией и не будет чинить ей препятствий.