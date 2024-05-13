Зеленский обязал украинские муниципалитеты отказаться от русского языка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном использовании украинского языка представителями местных органов власти. Об этом сообщила Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале.

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Как сообщается, Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении" по обеспечению прозрачности местного самоуправления». По новому закону местные органы власти обязаны обнародовать информацию об объектах права собственности территориальных общин.

«Законом вводится, в частности, обязательность использования государственного языка депутатами, должностными лицами местного самоуправления, другими докладчиками», — говорится в сообщении.

Согласно поправкам, муниципалитеты обязаны вести видеозапись пленарных заседаний местных советов и заседаний их постоянных комиссий.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь потребовал избавиться от засилья русского языка в топонимике городов.