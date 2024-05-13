ЕК сочла дезинформацией фразу Борреля о пожелании Украине победы на поле боя

Еврокомиссия считает дезинформацией упоминание фразы главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС хочет победы Украины на поле боя. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе. Российская газета

Комментируя по просьбе журналистов фразу Сергея Лаврова, которого президент России Владимир Путин предложил переназначить на пост главы МИД, о том, что если на Западе «хотят [решения конфликта на Украине] на поле боя, то будет на поле боя», Стано счел ее «дезинформацией и искажением реальности». ТАСС

Вместе с этим глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер назвал аналогичный вопрос журналистов «некорректным». «Европейский союз не на поле боя. Это Россия хочет победы на поле боя. Спрашивать нас об этом, извините меня, это означает игнорировать все, что мы говорили по этой теме раньше», — сказал Мамер, добавив, Евросоюз — это «организация, основанная на философии мира». RT на русском