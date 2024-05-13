Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на фоне продвижения ВС России в Харьковской области призвал Владимира Зеленского обратиться к западным союзникам с призывом ввести войска на Украину. Российская газета

По словам Гончаренко, учитывая сложную ситуацию на фронте, в частности, в Харьковской области, нельзя терять время. Эти решения должны были быть приняты еще вчера, подчеркнул депутат. Газета.Ru

В начале месяца Гончаренко заявил, что Украина может обратиться к европейским странам с просьбой отправить войска на территорию страны, если Вооруженные силы Украины не смогут остановить продвижение российской армии. Так он отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который допустил возможность рассмотрения вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российские силы прорвут линию фронта. ТАСС