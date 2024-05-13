В Анкаре заявили, что предлагают сторонам конфликта возобновить стамбульские переговоры

В Турции заявили об отсутствии ответов по возобновлению стамбульских переговоров
Турция регулярно предлагает сторонам конфликта на Украине возобновление стамбульских переговоров, но ответов нет. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
Эта тема постоянно поднимается со стороны Турции на самом высоком уровне, отметил он.
«Господин президент (Тайип Эрдоган) внимательно следит за этим вопросом. Но пока нет какого-либо конкретного ответа от сторон», — сказал источник.
В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что прямое давление Лондона стало причиной, из-за которой Москва и Киев не подписали соглашение на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он отмечал, что об этом стало известно от самой украинской стороны. Песков также заявил, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет.
Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.
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