На акции протеста в Тбилиси задержали россиянина

Грузинская полиция задержала на акции протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси 20 человек, в том числе одного гражданина России и двух американцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД Грузии.

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В ведомстве подчеркнули, что несмотря на неоднократные призывы полицейских и заявления министерства о необходимости повиновения правоохранителям, часть участников акции нарушала порядок, оскорбляла сотрудников органов и противостояла им. В общей сложности по административным нарушениям задержали 20 человек.

«Среди них три гражданина иностранного государства. В частности, гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения и еще один гражданин этой же страны», — добавили в МВД.

Один из американцев отказался сообщать личные данные и потребовал связаться с посольством своей страны. Информацию о задержании передали посольству США и Швейцарии — при нем работает секция интересов России.

Напомним, что протесты против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» продолжаются с середины апреля. Оппозиционно настроенные политики и граждане считают его схожим с российским законом об иноагентах.

Ранее СМИ сообщили о задержании в Тбилиси одного из организаторов митингов — им оказался гражданин Молдавии. Он якобы оскорблял полицейских с целью провокации, а после применил против сотрудников правоохранительных органов газ.