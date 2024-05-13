В США высказались о предложении Путина назначить Белоусова главой МО

Предложение президентом России Владимиром Путиным кандидатуры бывшего вице-премьера РФ Андрея Белоусова на пост главы министерства обороны говорит о стремлении российского президента усилить контроль над военными расходами государства. С такой оценкой происходящих в правительстве РФ перестановок выступило американское издание Washington Post.

«Этот выбор сигнализировал о стремлении Путина получить главу Минобороны, который бы установил жесткий контроль над гигантским увеличением военных расходов», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, соответствующее предложение Путина «было тщательно выверено по тону, чтобы не предполагать сейсмических изменений».

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До этого журнал Time писал, что Путин доверяет Белоусову и считает его честным и некоррумпированным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение Белоусова. По его словам, на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и для максимально оперативного внедрения средств.

«Поэтому естественно, что президент принял решение, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек», — сказал пресс-секретарь.

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