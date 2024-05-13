Комитет парламента Грузии одобрил закон об иноагентах в III чтении

Юридический комитет грузинского парламента одобрил в III чтении законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Екатерину Херхеулидзе.

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По словам парламентария, представляющего оппозиционную партию Единое национальное движение, комитет провел заседание в 09:00 (08:00 мск) и одобрил документ в течение двух минут. При этом, как утверждает Херхеулидзе, оппозиционеров на заседание не допустили.

13 мая на митинге против закона об иноагентах задержали гражданина Молдавии по фамилии Адамия. Предполагается, что он является одним из организаторов протестных акций.

11 мая в Грузии прошел самый многочисленный митинг против закона об иноагентах. Демонстрация, собравшая несколько тысяч человек, была приурочена ко Дню Европы. Протестующих разогнал проливной дождь.