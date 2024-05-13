Пока вы спали: признание генштаба ВСУ успехов РФ под Харьковом и взрывы в Белгороде

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В украинском Генштабе признали успехи ВС РФ в Харьковской области

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о тактическом успехе российских военных в Харьковской области, сообщает агентство ТАСС.

"На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся бои за приграничный город Волчанск. <...> На данный момент враг имеет тактический успех", - приводит ТАСС выдержки из в сообщения генштаба.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о серьезной ситуации в районе Волчанска Харьковской области.

На Украине отреагировали на назначение Белоусова министром обороны РФ

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко оценил предложение президента РФ Владимира Путина назначить вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны, передает "Лента.ру".

По словам депутата, это стало «плохой новостью» для киевских властей.

Ранее многие западные СМИ уделили особое внимание изменениям в российском правительстве. В частности, издание Politico обратило внимание на то, что Белоусов - экономист без "военного опыта". Американская газета Washington Post назвала перестановки серьезным изменением для сферы безопасности РФ.

В Белгороде во время ракетной опасности прозвучали несколько взрывов

В ночь на 13 мая в Белгороде прогремело несколько взрывов, передает агентство ТАСС.

Сообщение о взрывах появилось во время ракетной опасности, которая была объявлена в Белгороде и Белгородской области.

Данных о пострадавших или погибших не приводится.

Антонов раскритиковал США за отсутствие реакции на удары по Белгороду

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пытаются оправдать Киев за совершенные злодеяния, никак не реагируя на удары по Белгороду, сообщает РИА Новости.

"Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намёка на соболезнования — весьма красноречива. Подчёркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния", - отметил он.

Антонов подчеркнул, что гарантии Украины не применять против России полученное от США оружие "не стоят ломаного гроша".

Стал известен победитель первого тура президентских выборов в Литве

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа набрал 44,19% голосов в первом туре выборов после обработки данных 100% участков, сообщает РИА Новости.

Таким образом, в стране пройдет второй тур президентских выборов, так как для победы необходимо набрать не менее 50% голосов, а также получить поддержку не менее трети всех зарегистрированных избирателей.

Второе место заняла премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните - она набрала 19,78% голосов.