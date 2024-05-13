Стал известен победитель первого тура президентских выборов в Литве

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает в первом туре выборов главы государства с 44,19% голосов избирателей после обработки данных 100% участков.

Об этом информирует главная избирательная комиссия страны, передаёт РИА Новости.

Названы основные претенденты на пост президента Литвы

Отмечается, что для победы в первом туре необходимо набрать не менее 50% голосов, в следствие чего состоится второй тур выборов.

Ранее сообщалось, что Науседа лидирует на выборах президента Литвы.