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В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа с 44,19%

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает в первом туре выборов главы государства с 44,19% голосов избирателей после обработки данных 100% участков.

Стал известен победитель первого тура президентских выборов в Литве
© ТАСС

Об этом информирует главная избирательная комиссия страны, передаёт РИА Новости.

Названы основные претенденты на пост президента Литвы

Отмечается, что для победы в первом туре необходимо набрать не менее 50% голосов, в следствие чего состоится второй тур выборов.

Ранее сообщалось, что Науседа лидирует на выборах президента Литвы.

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