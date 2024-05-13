В Британии заявили о рисках кибератак со стороны России

Британские солдаты в Эстонии могут стать жертвами кибератак со стороны РФ. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в военном командовании Соединенного Королевства.

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Речь идет о британских военнослужащих, размещенных в Эстонии в составе многонационального батальона НАТО и участвующих в масштабных учениях альянса Steadfast Defender. Как отметил источник, военных предупредили о том, что российская сторона может заниматься «отслеживанием сигналов» их мобильных телефонов.

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По мнению источников, это делается для получения оперативной информации и «запугивания солдат». Газета напомнила, что ранее Москва опровергала подобные обвинения.

Ранее Эстония призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону.