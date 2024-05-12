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ООН отреагировала на обстрел Белгорода

ООН выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру, напомнил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. Об этом пишет ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить терроризм против гражданского населения на фоне обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — отметил Хак.

По данным агентства, в результате обстрела в многоэтажном доме обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Затем произошло повторное обрушение: рухнула крыша многоэтажки.

По предварительным данным, погибли 2 человека, пострадали 19. Ведутся поиски жителей подъезда, которые предположительно могут находиться под завалами.

Сильные взрывы прозвучали в Белгороде на фоне ракетной опасности

Напомним, что в декабре 2023 года, после удара ВСУ по Белгороду, представители ООН сообщили, что удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам являются нарушением международного гуманитарного права, их следует осудить.

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