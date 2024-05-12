Эрдоган обвинил Нетаньяху в "геноцидных методах" в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с резкой критикой на Биньямина Нетаньяху, заявив, что премьер-министр Израиля "достиг уровня, который заставил бы Гитлера ревновать к предложенным им методам геноцида".

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В комментариях греческой газете Kathimerini, на которые ссылается турецкое издание Anadolu News, Эрдоган сказал, что Газа была "тюрьмой под открытым небом не только после 7 октября, но и в течение многих лет до этого, подобно концентрационному лагерю". Это не первый раз, когда Эрдоган сравнивает Нетаньяху с нацистским лидером. В декабре он заявил, что израильский премьер хуже Гитлера, обвинив его в геноциде по отношению к палестинцам.

У Эрдогана и Нетаньяху долгая история публичных нападок друг на друга, которые то усиливались, то ослабевали вместе с периодически возникающим и вновь исчезающей нормализацией отношений Израиля и Турции, сообщает The Times of Israel. Публичные нападки прекратились по мере того, как отношения между Иерусалимом и Анкарой потеплели, но разрядка, похоже, рухнула из-за войны между Израилем и ХАМАСом, отмечают наблюдатели.

Ранее в этом месяце власти Турции объявили, что прекратят весь экспорт и импорт в Израиль и из него, что, по замыслу Анкары, станет весьма эффективным шагом против еврейского государства в связи с войной против ХАМАС.