Папа римский сделал заявление об обмене пленными между РФ и Украиной

Папа Римский Франциск призвал к полному обмену пленными между РФ и Украиной и заявил, что Святой престол готов способствовать этому.

"Повторяю свой призыв к обмену всеми пленными между Россией и Украиной, заверяя в готовности Святого престола способствовать всем усилиям и шагам в этом направлении, особенно в отношении раненых и больных", - сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Он также призвал к молитве за мир на Украине, в Палестине, Израиле, Мьянме и поздравил матерей в связи с отмечаемым во многих странах в воскресенье Днем матери.

Ранее сообщалось, что российское посольство при Ватикане способствует процессу обмена пленными между РФ и Украиной. Как поясняли в российском диппредставительстве, освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, передаваемых Папой Римским через посольство РФ при Святом престоле.

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Кроме того, более года назад Франциск назначил главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи своим посланником по украинскому урегулированию. В рамках этой миссии, в центре которой, как подчеркивают в Ватикане, находятся гуманитарные вопросы, католический иерарх побывал в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине. В его компетенцию входят вопросы по взаимодействию с офисом уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по возвращению на Украину вывезенных в РФ из зон военных действий несовершеннолетних. В этой работе активно задействованы нунциатуры (посольства) Ватикана на Украине и в РФ.