Шольц ответил, будет ли Германия высылать украинцев

Германия не будет высылать граждан Украины, работающих в стране. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецким СМИ, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы те, кто прибыл сюда с Украины, работали, если они в состоянии это делать», — сказал Шольц.

Он отметил, что многие украинские мигранты уже работают в ФРГ, однако, немало и тех, кто только получает пособие. Еще «несколько сотен тысяч» украинцев могли бы начать работать, рынок труда нуждается в них, а «трудоустройство обеспечивает безопасность пребывания».

Шольц добавил, что отмена выдачи украинских паспортов военнообязанным украинцам за рубежом не поставит под угрозу их пребывание в Германии.

Сейчас украинцам, находящимся за границей, не оформляют загранпаспорта. Им предлагают сначала вернуться домой и посетить военкомат.

Ранее в минобороны Украины заявили, что всем жителям «пришло время мобилизоваться», и «приходит конец» спокойной жизни, которой жила часть населения.